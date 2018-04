Soferul care a lovit o fetita pe o trecere de pietoni din Bucuresti a fost gasit de politisti. Barbatul fugise de la locul accidentului dupa ce a comis fapta. El nu are permis de conducere, iar masina pe care a condus-o a fost vanduta de aproape 10 ori fara sa fie intocmite actele de catre persoanele care au intrat in posesia ei. UPDATE 21:05: Soferul, care a lovit o fetita pe o trecere de pietoni din Bucuresti și apoi a fugit de la fața locului, este cercetat sub control judiciar. Decizia judecatorilor poate fi, insa, contestata. Barbatul nu are nici permis de conducere valabil și a mai fost…