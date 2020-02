UPDATE Secretar de stat, dosar penal pentru conducerea unui autovehicul neinmatriculat

Stiri pe aceeasi tema

- Alin Ignat, secretar de stat in Ministerul Muncii, a explicat, intr-o postare pe Facebook, imprejurarile in care a fost oprit, sambata, langa Blaj, aflat la volanul unei mașini inmatriculate pe firma, ce avea numerele expirate. Poliția i-a deschis dosar penal. Ignat spune ca predase mașina lui la o…

- Un tanar in varsta de 26 de ani din Craciunelu de Jos s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins de polițiști in timp ce conducea un autoturism neinmatriculat. Potrivit IPJ Alba, la data de 15 ianuarie 2020, in jurul orei 08,35, polițiștii Serviciului Rutier in timp ce acționau pe DN 14 B, […] Citește…

- Un tanar de 17 ani din Blaj s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins de Poliție, in timp ce conducea un autoturism prin oraș. Polițiștii l-au oprit in trafic luni seara, in jurul orei 21.00. Avand in vedere ca nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, minorul este cercetat…