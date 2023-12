Intrebat despre rezistenta economica fata de sanctiuni, Vladimir Putin considera ca Rusia dispune de o ”marja de securitate suficienta”, in urma unei ”consolidari puternice a societatii ruse”, ”stabilitatii sistemului financiar economic al tarii” si ”cresterii capacitatilor militare” ale Moscovei. Putin came with a yellow folder. This color has never been seen on the Straight Line before. Putin started a direct line and a press conference: “Russia’s existence without sovereignty is impossible, so the main thing is to strengthen it. The Russian economy has a… — Victor vicktop55 (@vicktop55) Liderul…