Update: Republica Moldova își alege președintele. Peste 100.000 de votanți în două ore Pana la ora noua se prezentasera la urne 3,77% din electorat, adica 105.369 de alegatori din cei peste 3,2 milioane de cetateni cu drept de vot așteptați duminica, la urne, la alegerile prezidențiale. In cursa pentru alegerile prezidențiale din Republica Moldova sunt inregistrați opt candidați electorali. Pentru ca scrutinul sa fie declarat valabil, la alegeri trebuie sa participe cel puțin 1/3 din numarul alegatorilor inscriși in listele electorale. Este ales caștigator candidatul care a obținut mai mult de jumatate din voturile valabil exprimate. Daca aceste condiții nu sunt intrunite din primul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova iși alege președintele. La 1 noiembrie, cetațenii statului vecin sunt chemați la urne, pentru a-și alege președintele pentru urmatorii patru ani. Scrutinul prezidențial este al patrulea de la declararea independenței. In cursa pentru alegerile prezidențiale din Republica Moldova sunt…

- Peste 3,2 milioane de cetateni cu drept de vot din Republica Moldova sunt asteptati sa participe, duminica, la alegerile pentru functia de presedinte al tarii, disputata de opt candidati, intre care si seful statului in functie, Igor Dodon. Ordinea in care candidatii apar pe buletinele de vot este urmatoarea:…

- Republica Moldova iși alege președintele. La 1 noiembrie, cetațenii statului vecin sunt chemați la urne, pentru a-și alege președintele pentru urmatorii patru ani. Scrutinul prezidențial este al patrulea de la declararea independenței. In cursa pentru alegerile prezidențiale din Republica Moldova sunt…

- Cetatenii moldoveni vor putea vota la alegerile prezidențiale programate la data de 1 noiembrie, in premiera, și la Oradea. Pentru alegerile prezidentiale din acest an autoritatile Republicii Moldova au decis organizarea de sectii de votare pentru cetatenii moldoveni in opt orase din Romania, printre…

- Cel mai probabil, și la alegerile prezidențiale din 2020, la fel ca și la cele din 2016, vom avea un al doilea tur de scrutin. De aceasta parere sunt majoritatea analiștilor politici. © Sputnik / Miroslav RotariAlegeri prezidențiale 2020 in Moldova: Cum votam Potrivit legii, daca in primul…

- Subsecretarul de stat pentru afaceri politice din SUA, David Hale, a discutat telefonic cu presedintele in exercitiu Igor Dodon, care candideaza la alegerile prezidentiale din 1 noiembrie pentru al doilea mandat, si cu Maia Sandu, candidata la alegeri din partea Partidului Actiune si Solidaritate…

- Subsecretarul de stat pentru afaceri politice din SUA, David Hale, a discutat telefonic cu presedintele in exercitiu Igor Dodon, care candideaza la alegerile prezidentiale din 1 noiembrie pentru al doilea mandat, si cu Maia Sandu, candidata la alegeri din partea Partidului Actiune si Solidaritate…

- Unul dintre principalii lideri politici pro-europeni de la Chisinau, Maia Sandu, vorbeste, intr-un interviu acordat Agerpres, despre importanta alegerilor prezidentiale care vor avea loc pe 1 noiembrie in Republica Moldova. Lider al Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu a…