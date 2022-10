Centrala Nucleara Zaporijjea este ocupata de catre trupe ruse de mai multe luni, insa este gestionata de catre ingineri ucraineni. ”Guvernul se va asigura ca instalatiile nucleare ale acestei centrale (…) sa fie acceptate ca proprietate federala”, se arata in acest decret, publicat in contextul in care se profileaza o vizita in Ucraina a directorului Agentiei Internationale a Energiei Atomice (AIEA) Rafael Grossi. Putin ordered to steal Zaporizhzhia NPP from Ukraine — Liveuamap (@Liveuamap) Centrala Nucleara Zaporijjea, situata in regiunea ucraineana Zaporijjea, anexata de Putin vineri alaturi…