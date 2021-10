Stiri pe aceeasi tema

- PNRR a fost aprobat, joi, de catre Consiliul Uniunii Europene. „Miniștrii de Finanțe UE s-au reunit intr-o ședința ECOFIN și au dat avizul fara intrebari sau alte observații”, a declarat Florin Cițu. Planul Național de Redresare și Reziliența al Romaniei valoreaza 29,2 miliarde de lei. In urma cu o…

- Premierul Florin Citu a participat, joi, in format online, la intalnirea Consiliului ECOFIN, in cadrul careia a fost aprobat Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei. ”Tot ceea ce tinea de Comisia Europeana a fost facut, acum este pe umerii nostri. Urmeaza implementarea PNRR si ar trebui in…

- Presedintele Klaus Iohannis a senat, joi, decretul pentru promulgarea legii privind unele masuri pentru elaborarea Planului national de relansare si rezilienta necesar Romaniei. Administratia Prezidentiala a anuntat, joi, ca presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea…

- ”Comisia Europeana a aprobat Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei, in valoare de 29,2 miliarde de euro. Anunțul a fost facut de presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in cadrul unei conferinte de presa comune cu presedintele Klaus Iohannis si premierul Florin Citu . ##…

- Comisia Europeana a aprobat, luni, evaluarea pozitiva a Planului de Redresare si Rezilienta al Romaniei, care va putea primi, astfel, din partea UE, granturi in valoare de 14,2 miliarde de euro si imprumuturi in valoare de 14,9 miliarde de euro, in cadrul Mecanismului de Redresare si Rezilienta,…

- Președintele Klaus Iohannis a participat, marți, alaturi de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și de premierul Florin Cițu la aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliența. „Aprobarea sa reprezinta un moment simbolic, de o mare importanța pentru viitorul țarii noastre”, a declarat…

- Premierul Florin Citu a declarat joi, 26 august, la primul Comitet interministerial pentru monitorizarea implementarii Proiectului Romania Educata, ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) va fi aprobat pana la finalul lunii septembrie și ca au fost incluse fonduri si pentru proiectul care…

- PNRR va fi aprobat la finalul lunii septembrie. Premierul Florin Cițu: E momentul sa implementam și ”Romania educata”. Premierul Florin Cițu a anunțat ca Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) va fi aprobat la finalul lunii septembrie, iar acum este momentul ca proiectul ”Romania educata”…