Stiri pe aceeasi tema

- Miniștrii USR PLUS iși depun mandatele, dupa o ședința interna in care au stabilit ca nu mai pot ramane in Guvernul condus de liberalul Florin Cițu. Florin Cițu „a dinamitat conștient și perfect responsabil” coaliția, a spus liderul USR PLUS, Dan Barna: „Cițu nu mai poate sa fie premier și…

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna anunta ca ministrii acestei formatiuni se retrag din Cabinetul Florin Citu si ca isi vor depune demisiile marti dimineata. Precizarile au fost facute in cadrul unei declaratii de presa sustinute la Palatul Parlamentului, alaturi de toti ministrii si parlamentarii USR…

- ”Nu se mai poate asa si nici nu se va mai putea asa mai departe cu USR PLUS (…) Florin Citu nu mai poate sa fie premier si din acest motiv ministrii USR PLUS se retrag din Cabinetul Citu (…) Ne prezentam demisiile, mane dimineata premierul le va avea pe masa la prima ora”, a declarat Barna. El a sost…

- Dan Barna, copresedintele USR PLUS, si ministrii USR PLUS fac declaratii la ora 19.00, dupa sedinta in care, potrivit surselor G4Media.ro, au decis sa demisioneze din guvernul Citu. Ce a declarat Dan Barna: Am promis ca vom fi un partid altfel si suntem un partid altfel. Ministrii nostri au aratat…

- Miniștrii USR PLUS, in frunte cu vicepremierul Dan Barna, și-au dat demisia din Guvernul condus de Florin Cițu. Toți cei cinci miniștri, ramași din cei șase pe care USR PLUS i-a avut in Guvern, dupa revocarea lui Stelian Ion, au DEMISIONAT luni seara, la ora 19.00, dupa ședința formațiunii de la Parlament.…

- Liderul PNL, Ludovc Orban, afirma, joi, ca ”suntem înca departe de obiectivul de investitii”, fiind alocate 62 de miliarde de lei în acest sens, din care au fost realizare doar 21,3. ”Este necesara mobilizarea tuturor autoritatilor contractante”, afirma liderul PNL…

- „Nu s-a discutat despre rectificare bugetara, Cel mai probabil pe 15 august se va face. Premierul este premierul unei coaliției de guvernare și toate deciziile se iau acolo. Nu se poate face fara o consultare in coaliție. Forma rectificarii se va aproba in coaliție”, a spus Ludovci Orban dupa ședința.Premierul…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca a aprobat in ședința de guvern de miercuri și a trimis in Parlament pentru a fi dezbatut in procedura de urgența proiectul de lege care elimina cumulul de pensie cu salariul la stat și care crește, doar opțional, varsta de pensionare la 70 de ani. „Mergem in Parlamentul…