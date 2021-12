Stiri pe aceeasi tema

- Peste 250 de trenuri sunt afectate luni de greva spontana de la CFR, iar activitatea este oprita in 54 de statii, a afirmat directorul CFR Infrastructura, Ion Simu. Reprezentantii CFR SA sustin ca acest protest este ilegal si vor sesiza organele de cercetare penala. Transportul feroviar este, asadar,…

- Peste 100 de trenuri sunt afectate, luni, de greva spontana, de la CFR, iar activitatea este oprita in 54 de statii, a declarat directorul CFR, Ion Simu, intr-o conferința de presa. Reprezentantii CFR sustin ca acest protest este ilegal si vor sesiza organele de cercetare penala. Potrivit directorului…

- Directorul CFR, Ion Simu, a afirmat, luni, intr-o conferinta de presa, ca sunt 109 trenuri afectate de aceasta greva, iar activitatea in 54 de statii este oprita. El a precizat ca nu se poate vorbi de o greva, ci de un protest ilegal. Ion Simu a precizat ca va sesiza organele de cercetare penala…

