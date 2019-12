Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmeria Capitalei vine cu precizari dupa incidentul produs, sambata, in Piata Universitatii, unde a fost agresat directorul general al Institutului Revolutiei, Gelu Voican Voiculescu, afirmand ca se fac demersuri in vederea identificarii agresorului. "Incidentul s-a produs in Piata…

- Jandarmeria Bucuresti anunta ca este in cautarea persoanei care l-a lovit pe Gelu Voican Voiculescu, urmand sa identifice aceasta persoana si sa efectueze procedurile legale in privinta sa.Citeste si: BREAKING - Gelu Voican Voiculescu a fost IMBRANCIT și SCUIPAT in Piața Universitații / VIDEO…

- Președintele Klaus Iohannis a venit, sambata dimineața, in Piața Universitații ca sa depuna o coroana de flori la troița ridicata aici in memoria eroilor cazuți in Revoluția de la 1989. Aici a stat de vorba timp de cateva minute cu foștii revoluționari adunați sa comemoreze victimele Revoluției.Ca și…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat sambata seara, la spectacolul 'Libertate 89',organizat la Timisoara de Consiliul National al Maghiarilor din Transilvania (CNMT) pentru a marca implinirea a 30 de ani de la Revolutia din Decembrie 1989, ca in urma cu trei decenii foarte multi nu credeau…