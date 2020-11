UPDATE – FOTO/VIDEO – Drumarii respectă tradiția și se lasă, din nou, surprinși de iarnă. Probleme între Huedin și Beliș Drumarii au fost luați prin surprindere de venirea iernii, așa cum se intampla in fiecare an. Deși se știa inca de joi ca va ninge, sambata dimineața niciun echipaj de deszapezire nu a acționat pe DN1 R, intre Huedin și Beliș. Mai mult, unii arbori au cedat sub greutatea zapezii și s-au prabușit peste drum. Traficul s-a blocat in zona denumita popular „Coca”, dar și in alte zone de pe DN1 R. Oamenii incearca singuri sa deblocheze traficul. Articol actualizat in partea de jos. La ora redactarii acestei știri, 11:00, Poliția Huedin intervine in zona pentru a gestiona situația. UPDATE -1 – ora 13:00.… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

