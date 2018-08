UPDATE Cutremur de 5,2 grade în Italia Un cutremur cu magnitudinea 5,2 s-a produs joi in regiunea Molise din sudul Italiei, a anuntat Institutul national de geofizica si vulcanologie din Italia (INGV), potrivit agentiei dpa.



Seismul a fost inregistrat la ora locala 20:19 (18:19 GMT) si a avut epicentrul la 4 kilometri sud-est de orasul Montecilfone, la o adancime de 9 kilometri, a precizat INGV.



Montecilfone, situat in provincia Campobasso, se afla la aproximativ 300 de kilometri est de Roma. Aceeasi zona a fost lovita marti de un cutremur cu magnitudine 4,7.



Deocamdata nu au fost raportate victime… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

