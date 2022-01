Florin Cîțu revine ca Superman în 2022 - Ce mesaj a transmis președintele PNL

Președintele PNL a preferat să facă trecerea în noul an ca Superman, pe pagina sa de Instagram.„Superman returns. 2022, here i come! La mulți ani”, a scris Florin Cîțu pe contul său de pe Instagram, în primele ore din 2022.Președintele Senatului… [citeste mai departe]