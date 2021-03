Alin-Bogdan Stoica a fost numit in functia de prefect al municipiului Bucuresti printr-o hotarare luata de Guvern in sedinta de miercuri. Prim-ministrul Florin Citu a precizat ca noul prefect al Capitalei va depune juramantul joi. "Au fost si numiri de prefecti. Bucurestiul are un prefect, maine va depune juramantul", a precizat premierul Citu, miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Palatul Victoria. Totodata, in sedinta de Executiv de miercuri au mai fost numiti Marcel Ivanov, in functia de prefect al judetului Tulcea, si Marcel Laudatu - prefect al judetului Vaslui. De asemenea, Guvernul…