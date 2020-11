Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA are o influența uriașa asupra vieții oamenilor, atat in Statele Unite cat și in strainatate, așa ca alegerile prezidențiale prezinta interes pentru toata lumea și sunt unul dintre cele mai urmarite și dezbatute evenimente pe plan mondial. UPDATE 12.30: Statul Vermont, de pe coasta de…

- Președintele SUA are o influența uriașa asupra vieții oamenilor, atat in Statele Unite cat și in strainatate, așa ca alegerile prezidențiale prezinta interes pentru toata lumea și sunt unul dintre cele mai urmarite și dezbatute evenimente pe plan mondial. Sistemul politic american este dominat de doar…

- La putine minute dupa transmiterea in direct a primei dezbateri prezidentiale, la Cleveland, in 29 septembrie, intre presedintele Donald Trump (Partidul Republican) si fostul vicepresedinte Joe Biden (Partidul Democrat), postul de televiziune CNN avansa si un sondaj in randul telespectatorilor. 6 din…

- Cu mai putin de 50 de zile inainte de alegerile prezidentiale din Statele Unite, sondajele de opinie arata ca Donald Trump este ceva mai slab cotat decat Joe Biden in cateva state importante, care pot decide rezultatul la nivel national. Alegatorii din Philadelphia au avut ocazia rara de a-i pune intrebari…

- Presedintele american, Donald Trump, care a reafirmat ca un vaccin impotriva COVID-19 ar putea fi disponibil inainte de alegerile de la 3 noiembrie, i-a acuzat luni pe candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, si pe candidata la vicepresedintie, Kamala Harris, ca dezvolta o "retorica anti-vaccin…

- Presedintele american Donald Trump a acceptat joi in mod oficial nominalizarea din partea republicanilor pentru inca un mandat la Casa Alba, prezentindu-l pe rivalul sau Joe Biden ca o amenintare pentru 'maretia Americii' si sustinind ca o victorie a democratului in alegerile din noiembrie nu va face…

- Presedintele american Donald Trump a fost desemnat oficial candidat al Partidului Republican la alegerile prezidentiale din SUA care vor avea loc pe data de 3 noiembrie 2020. Reprezentantii republicani ai celor 50 de state si-au anuntat sprijinul pentru presedinte. Joi, intr-o ceremonie care a avut…

- Presedintele Donald Trump a afirmat joi seara ca rivalul sau democrat la prezidentiale, Joe Biden, va fi groparul "maretiei Americii", scrie AFP. Potrivit candidatului nominalizat in aceeasi seara de Partidul Republican, alegerile de la 3 noiembrie se vor juca intre "visul american" si…