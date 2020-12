Alegerile parlamentare 2020 au luat startul la ora 7:00. Sunt așteptați sa voteze peste 18 milioane de romani și sa aleaga aleaga parlamentarii care ne vor face legile in urmatorii patru ani. Pana la ora 21:00 se spera ca alegatorii se vor mobiliza și se vor prezenta in numar cat mai mare sa puna ștampila pe buletinele de vot. UPDATE 20:00 Se prefigureaza cea mai slaba prezența din istorie Cu doar puțin peste 31% prezența consemnata pana acum, se anunța cea mai slaba participare din istoria acestui tip de scrutin. In urma cu patru ani, datele BEC aratau o participare de 38,65%. Atunci votasera…