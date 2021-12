UPDATE / Accident grav pe DN10 UPDATE: Din datele de la fața locului a reieșit ca a fost vorba despre o coliziune intre un autoturism condus pe direcția Brașov-Buzau, de un șofer in varsta de 58 de ani, din Braești, și un alt autoturism condus pe sensul opus de mers, de un tanar in varsta de 24 de ani, din Unguriu. … Articolul UPDATE / Accident grav pe DN10 apare prima data in Opinia Buzau . Citeste articolul mai departe pe opiniabuzau.ro…

Sursa articol si foto: opiniabuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

