UPDATE: Accident de munca la Petromidia! Un barbat si o femeie raniti grav UPDATE Barbatului i se aplica protocolul de resucitare. Femeia este si ea inconstienta. Accident grav de munca la Petromidia, sambata, 13 mai Intervenim la Petromidia, la 2 persoane cazute intr un bazin. Forte alocate sunt un smurd c, un smurd b, un Saj, elicopterul smurd, atpvm, 2 masini de stingere, o descarcerare si un echipaj CBRN, au transmis reprezentantii ISU DobrogeaLa interventie participa 24 de pompieri Un barbat si o femeie sunt raniti grav. Este vorba despre 2 persoane cazute intr un ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

