- Agentia rusa pentru supravegherea comunicatiilor, Roskomnadzor, a ordonat vineri blocarea accesului la reteaua sociala Twitter pe teritoriul Rusiei, au informat agentiile TASS si Interfax, citate de Reuters.

- Agentia rusa pentru supravegherea comunicatiilor, Roskomnadzor, a ordonat vineri blocarea Facebook pe teritoriul tarii, acuzand reteaua sociala de „discriminarea” mass-media ruse, potrivit AFP. „A fost luata decizia de a bloca accesul la Facebook” incepand de vineri, a anuntat Roskomnadzor pe mesageria…

- Facebook a fost interzis pe tot teritoriul Rusiei, incepand de vineri, conform unei decizii a Agenției pentru Supravegherea Comunicațiilor de la Kremlin, decizie anunțata de Agenție pe rețeaua Telegram. Conform AFP și Reuters, agentia rusa pentru supravegherea comunicatiilor, Roskomnadzor, a ordonat…

- Liderul separatist al autoproclamatei Republici Populare Donețk, Denis Pushilin, a anunțat evacuarea locuitorilor din regiune catre sud-estul Rusiei, din cauza intensificarii bombardamentelor, relateaza Reuters și RIA. Anunțand mișcarea pe rețelele de socializare, Pushilin a declarat ca Rusia a fost…

- World leaders converge this weekend on Germany for the annual Munich Security Conference which will be dominated by the Ukraine crisis as major Western powers warn the Kremlin looks close to launching an invasion of the former Soviet state, according to Reuters. Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy,…

- Statele Unite au anuntat ca Rusia continua sa-si consolideze prezenta militara la granitele Ucrainei, intr-un moment in care Franta pretinde ca are angajamente de la Kremlin, astfel incat sa nu existe o „escaladare” suplimentara, relateaza AFP. „Am continuat sa observam, inclusiv in ultimele 24 de ore,…

- Kremlinul a acuzat luni NATO si Statele Unite de „exacerbarea” tensiunilor cu „isterie” prin decizia de a desfasura nave si avioane de lupta in Europa de Est si evacuarea de diplomati de la ambasada americana din Ucraina, pe fondul temerilor occidentale cu privire la un atac al Rusiei impotriva Ucrainei,…

- Autoritatile din Rusia au recunoscut marti ca au inteles gresit cererile formulate de OMS si ca inca nu au prezentat documentele necesare pentru autorizarea vaccinurilor sale anti-COVID-19. „Nu am oferit inca informatiile care trebuiau furnizate pentru ca am avut o viziune diferita despre informatiile…