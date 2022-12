Stiri pe aceeasi tema

- James Howard Jackson, in varsta de 20 de ani, a pledat vinovat pentru tentativa de omor, recunoscand ca a facut parte din grupul care l-a impuscat pe Ryan Fischer, un angajat ai cantareței Lady Gaga, in timp ce acesta plimba cei trei caini bulldog francez ai artistei, la Hollywood, in februarie 2021,…

- Unul dintre cei trei barbati acuzati ca l-au atacat violent pe un angajat al cantaretei americane Lady Gaga pentru a rapi cainii vedetei a fost condamnat luni, la Los Angeles, la 21 de ani de inchisoare.

- Un barbat care a agresat violent un angajat al cantaretei americane Lady Gaga pentru a rapi cainii vedetei a fost condamnat luni la 21 de ani de inchisoare, dupa ce a pledat vinovat de tentativa de omor, scrie news.ro.

- Tribunalul Gorj l-a condamnat ieri la inchisoare pe viața pe criminalul Ionelei Martin. Iubitul fetei a ucis-o pe aceasta in iulie anul trecut pentru ca nu a acceptat sa se prostitueze. Raimond Calin Caldararu a fost condamnat ieri la inchisoare pe viata de catre Tribunalul Gorj, dupa ce acesta a omorat-o…

- Un tanar, in varsta de 28 de ani, originar din raionul Briceni a fost condamnat la 12 ani inchisoare și amenda in marime de 150 000 lei pentru savarșirea infracțiunii de șantaj. Sentința a fost pronunțata de Judecatoria Edineț, sediul Briceni pe 3 octombrie.

- Pedepsele cumulate pentru toate infracțiuniile pentru care a fost gasit vinovat Gheorghe Dinca ajung la 108 ani de inchisoare.Pentru ca inculpatul are peste 65 de ani, legea prevede ca nu poate primi mai mult de 30 de ani de inchisoare, deși pentru omor calificat, pedeapsa este de detenție pe viața.…

- La 8 ani dupa ce a fost condamnat definitiv pentru omor, Cristian Cioaca (46 de ani) face o mișcare surprinzatoare din spatele gratiilor. Soțul Elodiei Ghinescu a inaintat o acțiune penala și l-a chemat in instanța pe propriul fiu, Patrick. Fiul, cumnatul și hackerul, chemați in instanța de Cristian…

- Aflat la volanul unui BMW X5, un gainar din Lungani a fost urmarit de politisti pe Copou. Oamenii legii aveau informatii ca masina era furata. In plus, soferul era baut. Faptul l-a trimis direct dupa gratii, ca recidivist. La mijlocul lui februarie 2020, in plina noapte, politistii aflati in patrulare…