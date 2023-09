Stiri pe aceeasi tema

- Explozii la Crevedia - Primul pompier recuperat dintre cei transferati in strainatate revine in tara - Rafila: Isi doreste sa revina la munca / FotoMinistrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, marti seara, ca primul pompier recuperat in strainatate dupa exploziile de la Crevedia este bine si…

- Premierul Marcel Ciolacu i-a vizitat pe pompierii raniți in explozia de la Crevedia, care sunt tratați la Bruxelles, și se declara optimist in privința evoluției starii lor de sanatate. Aflat in Bruxelles, pentru a negocia cu oficialii europeni masurile de reducere a deficitului bugetar al Romaniei,…

- Starea de sanatate a unuia dintre pompierii noștri, victima la Crevedia, un tanar de 22 de ani, evolueaza bine, a fost detubat și urmeaza sa iasa de la secția ATI, a transmis premierul Marcel Ciolacu. Marcel Ciolacu: “M-am bucurat sa vad ca starea de sanatate a unuia dintre pompierii noștri, un tanar…

- Pompierii din Romania au fost implicați intr-o misiune incredibila in incendiul dupa explozia de la Crevedia. Nu toți au reușit sa stea departe de flacari și de ranile grave, motiv pentru care au avut nevoie de ingrijiri speciale. Pentru acest lucru au fost transportați la un spital din Bruxelles, care…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca alti opt pacienti care au fost raniti in exploziile produse la statia GPL din Crevedia vor fi transferati la spitale din strainatate, respectiv la unitati medicale din Austria, Germania si Norvegia. „Urmeaza ca in cursul zilei si la noapte sa fie transferati…

- Ion Doldurea, primarul din Caracal și tatal patronului firmei unde s-a produs explozia din Crevedia, a exprimat o atitudine de neincredere fața de starea pompierilor raniți, afirmand ca situația lor este „o problema proprie”. In timpul unui interviu acordat postului de televiziune Romania TV imediat…

- Primii doi pacienti raniti in urma exploziilor de la o statie GPL din Crevedia au fost transferati, in noaptea de sambata spre duminica, la o unitate medicala din Bruxelles, fiind vorba despre doi pompieri. Alte doua persoane au fost duse cu o aeronava a Ministerului Apararii la Milano, in Italia. Autoritațile…

