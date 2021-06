Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD a anunțat, vineri, ca a vorbit cu premierul Florin Cițu, care l-a sunat sa stabileasca o intalnire privind prezentarea PNRR in Parlament. Marcel Ciolacu a spus ca este salutara decizia premierului de a prezenta PNRR in Parlamentul Romaniei, așa cum a cerut PSD si ii va propune sefului…

- Uzina Ford de la Craiova, afectata si ea de criza microcipurilor, la fel ca și cea din Koln – Germania, opreste temporar producția auto si trimite in șomaj tehnic aproape 1000 de muncitori chiar inaintea sarbatorilor pascale. Oamenii vor sta acasa o luna, timp in care fabrica va lucra in doua schimburi,…

- Ministrul sanatații, Vlad Voiculescu, a postat pe Facebook, luni seara, chiar in momentul in care premierul Florin Cițu ieșea la declarații, la sediul Guvernului. “Condoleanțe familiilor indurerate! Azi in jurul orei 18:30 am aflat despre problemele de la spitalul Victor Babeș. Am sunat pentru a ma…

- Șeful Corpului de Control al Guvernului, Silviu Barbu, pleaca din funcție. Practic, este primul om pus de Florin Cițu intr-o funcție de conducere in echipa sa și tot primul care “parasește” corabia. Silviu Gabriel Barbu a fost numit in ianuarie 2021 in funcția de secretar de stat, șef al CC al Guvernului,…

- Zeci de persoane protesteaza, sambata, in fața Guvernului, impotriva restricțiilor impuse de pandemie. Oamenii protesteaza impotriva restrictiilor impuse pe durata starii de alerta, a masurilor luate de catre autoritati si cer revenirea la viata normala de dinainte de pandemie. Cei mai mulți dintre…

- Guvernul a discutat in sedinta de vineri Planul National de Redresare si Rezilienta, care urmeaza sa fie supus dezbaterii publice. Prim-ministrul Florin Citu a declarat ca PNRR trebuie implementat pana in 2026 și ca iși dorește sa fie la guvernare si dupa 2024, ”ca sa ne asiguram ca este implementat”.…

- La ședința de guvern de miercuri, 17 martie, a fost prezentata evaluarea facuta fostei guvernari, al carei premier a fost Ludovic Orban, concluziile fiind ca 66% dintre țintele propuse prin Planul Anual de Lucru al Guvernului (PALG) au fost ratate. PALG cuprinde proiectele „cu impact semnificativ asupra…