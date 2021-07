Unul dintre muncitorii răniţi în explozia Rafinăriei Petromidia Năvodari a murit în Germania KMG International a transmis marti, ca unul din ranitii cu arsuri de la Petromidia, care se afla la tratament in Germania, a murit. “Cu adanc regret, va anuntam ca in cursul zilei, unul din cei doi colegi transferati de urgenta in Germania, in urma incidentului din cadrul rafinariei Petromidia, si-a pierdut viata. Starea generala a pacientului a fost una stabila pe tot parcursul internarii, transferului si a tratamentelor de specialitate. Gandurile si toata sustinerea noastra merg catre familia colegului decedat. Al doilea coleg spitalizat in Germania este in acest moment stabil si raspunde… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

