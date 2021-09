Unul dintre monumentele misterioase ale umanității intră în restaurare (VIDEO) A inceput o operatiune majora pentru repararea crapaturilor si gaurilor din megalitii preistorici de la Stonehenge. Aceasta este una dintre cele mai mari actiuni de restaurare si conservare desfasurata in acest sit aflat in patrimoniul umanitatii din ultimele decenii, potrivit organizației English Heritage. Reparatiile de la Stonehenge (cuvintele „stone” și “henge” desemneaza un cerc din pietre) – unul dintre faimoasele monumente preistorice ale lumii, ridicat in urma cu aproximativ 4500 de ani, sunt necesare din cauza procesului de eroziune. “Stonehenge este unic printre alte monumente megalitice… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizația English Heritage a demarat operațiune majora pentru repararea crapaturilor și gaurilor din megaliții preistorici de la Stonehenge, in cadrul uneia dintre cele mai mari acțiuni de restaurare și conservare desfașurata in acest sit aflat in patrimoniul umanitații din ultimele decenii.

- O operatiune majora pentru repararea crapaturilor si gaurilor din megalitii preistorici de la Stonehenge a inceput marti, in cadrul uneia dintre cele mai mari actiuni de restaurare si conservare desfasurata in acest sit aflat in patrimoniul umanitatii din ultimele decenii, transmite Reuters care…

- O operatiune majora pentru repararea crapaturilor si gaurilor din megalitii preistorici de la Stonehenge a inceput marti, in cadrul uneia dintre cele mai mari actiuni de restaurare si conservare desfasurata in acest sit aflat in patrimoniul umanitatii din ultimele decenii, transmite Reuters care…

- Celebrul pod Rialto din Veneția a fost redeschis dupa doi ani de restaurare. Construcția cu o vechime de peste 400 de ani permite traversarea Canalului Grande in punctul sau cel mai ingust. Podul Rialto este una dintre atractiile turistice cele mai fotografiate din Venetia. Redeschiderea sa a fost prilej…

- Productia totala de porumb boabe se va situa in acest an in jurul valorii de 13,7 milioane de tone, iar cea de floarea-soarelui la 3,2 milioane de tone, dupa cum arata primele estimari realizate la aceste culturi, a declarat ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros."In ceea ce priveste…

- In prima saptamana a workshop-ului „Restaurarea și conservarea bunurilor culturale confecționate din piatra”, dupa parcurgerea modulului teoretic, de marți, 10 august 2021, au inceput activitațile practice. Monumentele litice selectate pentru a fi restaurate cu aceasta ocazie au fost supuse unor tratamente…

- FOTO| Voluntarii de la workshop-ul organizat de muzeul din Sebeș au incheiat cu succes prima saptamana: Zece monumente din piatra sunt in curs de restaurare In prima saptamana a workshop-ului „Restaurarea și conservarea bunurilor culturale confecționate din piatra”, dupa parcurgerea modulului teoretic,…

- Autoritațile franceze demareaza o ancheta care vizeaza patru firme vestimentare, acuzate ca au ascuns „crime impotriva umanitatii” in regiunea chineza Xinjiang, potrivit unei surse judiciare, noteaza Reuters. Acuzațiile au legatura cu tratamentul aplicat minoritații reprezentate de uigurii musulmani…