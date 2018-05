Unul dintre geamurile cabinei piloţilor unui Airbus a explodat în zbor. Unul dintre piloţi este rănit Avionul de tip Airbus A318 a fost nevoit sa aterizeze de urgenta in China, luni, dupa ce geamul din cabina pilotilor s-a spart. Avionul transporta cetateni chinezi. Copilotul a fost ranit si aparatul care avea la bord 119 pasageri a aterizat de urgenta, a anuntat Administratia Aviatiei Civile Chineze (CAAC). Pentru a pastra controlul asupra aparatului, pilotii au fost nevoiti sa redreseze manual aparatul pentru a ateriza in siguranta in Sud-Vestul orasului chinez Chengdu. Pilotul s-a ales cu mai multe rani si cu entorsa la mana. Un alt membru al cabinei de pietoni a fost… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

