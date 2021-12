Unul dintre fondatorii trupei Queen s-a infectat cu COVID-19. Ce le transmite fanilor

Stiri pe aceeasi tema

- Chitaristul Brian May, forndator al formatiei Queen, a fost testat pozitiv pentru Covid-19, anunta Variety.May a distribuit pe Instagram: „Ziua socanta a venit in sfarsit pentur mine. Temuta linie dubla rosie. Au fost cateva zile oribile, dar sunt OK. Si voi povesti. Oameni buni, va rog sa aveti…

- Zilele trecute s-a aflat ca Elena Gheorghe și 11 membri ai familiei sale au fost infectați cu COVID-19. Toți s-au recuperat, s-au vindecat așa ca au putut ieși din casa, au revenit la vechile obiceiuri. Așa a procedat și artista, care s-a afișat cu zambetul pe buze și a vorbit despre un nou proiect.…

- ”Din pacate, am fost testat pozitiv cu COVID si, prin urmare, acum ma autoizolez si urmez recomandarile'', a scris artistul pe contul sau de Instagram, relateaza Agerpres.Starul pop britanic a precizat ca va continua sa acorde interviuri și sa duca la capat, de acasa, proiectele artistice planificate.Urmatorul…

- Celebrul cantaret britanic Ed Sheeran, in varsta de 30 de ani, a anuntat, duminica seara, intr-o postare pe pagina sa oficiala de Instagram, ca a fost testat pozitiv cu coronavirus. Anunțul vine cu mai putin de o saptamana inainte de lansarea celui de-al patrulea sau album, informeaza CNN . “Din pacate,…

- Ed Sheeran transmite pe rețelele de socializare ca se autoizoleaza dupa ce a fost testat pozitiv pentru Covid-19, relateaza BBC. Muzicianul a declarat intr-o postare pe pagina sa de Instagram, ca va continua sa acorde interviuri, dar de acasa. In postarea sa, Sheeran a spus: „Hei guys, va transmit ca,…

- Iulian Mugurel Vrabete, chitaristul și compozitor al trupei Holograf, a fost infectat cu Covid si a stat in spital. Acesta nu are același discurs conspiraționist ca și solistul trupei Dan Bittman. ”Am trecut prin Covid. Am cerut la 112 o evaluare, am fost preluat rapid și dus la Spitalul Floreasca…

- Artistul Daniel Dragomirescu, interpret si profesor de chitara din Suceava, a murit vineri, 1 octombrie, la Spitalul Judetean Suceava, in urma infectarii cu virusul SARS-CoV-2. Chitaristul, decedat la varsta de 44 de ani, nu se afla internat pe sectia de terapie intensiva a spitalului, desi, potrivit…