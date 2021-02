Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul Winchester din sudul Angliei, una dintre cele mai apreciate scoli pentru baieti din Marea Britanie, unde a absolvit ministrul finantelor Rishi Sunak, a anuntat marti ca va admite fete, pentru prima data de la infiintarea sa in 1382, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- Marea Britanie a descoperit in sud-vestul Angliei 11 persoane infectate cu o noua tulpina a variantei engleze – care si-a adaugat in panoplie mutatia E484K, specifica pana acum variantelor sud-africna si braziliana, relateaza Reuters. Public Health England (PHE) anunta ca ia aceasta…

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat, sambata, ca Londra și Anglia de sud-est vor intra in a patra etapa de masuri de carantina generala, in contextul creșterii numarului de infecții cu Covid-19 datorate unui nou tip de coronavirus, potrivit Euronews, citat de Digi 24.Persoanele aflate in zonele…

- Teama de un Brexit fara acord intre Marea Britanie si Uniunea Europeana a declansat panica in randul transportatorilor. Pe drumurile care duc spre Dover s-au format cozi de camioane de peste 35 de kilometri.

- Patru persoane au fost ucise si o alta ranita intr-o explozie survenita, joi, la o uzina de tratare a apei din Avonmouth, Marea Britanie. Una dintre victime a fost aruncata in aer pe o distanța de 150 de metri, informeaza Mirror, care citeaza The Times.La fața locului s-au deplasat imediat mai multe…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a promulgat astazi, 24 noiembrie, o lege privind alocarea de fonduri in valoare de 150 de milioane de euro pentru activitatea didactica online pe timp de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Pe cand școlile din Romania au fost inchise, toate, la mai puțin de doua luni de experimentare fața in fața, in pandemie, cele din alte parți ale Europei continua sa funcționeze cu elevii la clasa, atat cat e posibil. Anglia este, in acest context, una dintre țarile cu cele mai intense dezbateri privind…

- Filmul Colectiv, propunerea Romaniei la Oscar pentru film internațional și, totodata, propunerea distribuitorului american Magnolia la Oscar pentru film documentar, urmarește investigațiile jurnalistice ale Gazetei Sporturilor și renașterea atitudinii civice din societatea romaneasca. Documentarul romanesc…