Anul acesta, unul dintre cele mai indragite filme romanești pentru copii, ”Veronica”, implinește 50 de ani. Evenimentul are dubla semnificație in 2022, totul fiind legat de nu mai puțin indragita Elisabeta Bostan, realizatoarea filmului. Echipa ARTIS și Primaria Orașului Buhuși organizeaza evenimentul Cinecopilaria cu Elisabeta Bostan, un eveniment dedicat regizoarei, pe care o sarbatorim in orașul natal, la Buhuși pentru intreaga cariera in lumea cinematografiei și pentru cei 90 de ani impliniți pe 1 martie 2021. Evenimentul va avea loc in perioada 5-6 martie 2022, iar in cadrul acestuia, Elisabeta…