Stiri pe aceeasi tema

- Maria Buza si Paula Chirila au interpretat Paul Surugiu "Fuego", cu celebra melodie Toata lumea danseaza. Cum a aratat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, in a șaptea ediție a sezonului 17. Cat de bine s-au descurcat pe scena.

- Travesti, o tanara blonda, cu o rochie scurta si unghii colorate, acesta este personajul pe care ruleta i l-a adus lui Zarug in cea mai noua gala Te cunosc de undeva!, difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1. Carismaticul artist si partenera sa, Jazzy Jo, se vor distra copios cu o melodie…

- Cel mai nou sezon Te cunosc de undeva!, difuzat in fiecare sambata, de la 20:0, la Antena 1, este o adevarata provocare pentru Paula Chirila. Inca din prima gala aceasta a avut de interpretat roluri de travesti, iar gala cu numarul cinci nu va face excepție. „Din 5 ediții, eu am avut 4 travestiuri.…

- Maria Buza si Paula Chirila l-au interpretat pe Nelu Tudorache, cu celebra melodie "Portofele". Cum a aratat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, in a patra ediție a sezonului 17. Prietenia dintre ele a fost nota definitorie a show-ului!

- Ana și Monica Odagiu au interpretat trupa T.A.T.U, cu celebra melodie “All The Things She Said”. Cum a aratat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, in a treia ediție a sezonului 17.

- Prima ediție a celui de-al 17-lea sezon al show-ului „Te cunosc de undeva!” a fost caștigata de cuplul Alexia Talavutis si Dima Trofim, cu o transformare de senzatie in Michael Jackson – Thriller. Și ceilalți concurenți au avut numere spectaculoare, apreciate de cei patru jurați. Spectaculosul joc al…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Dima Trofim, unul dintre cei mai apreciați cantareți din țara noastra, dar și colega lui, Alexia Țalavutis, au oferit detalii din culisele emisiunii „Te cunosc de undeva”. Sezonul 17 vine cu mari surprize pentru telespectatori.

- Cel mai nou sezon Te cunosc de undeva!, ce va avea premiera pe 30 aprilie, de la 20:00, la Antena 1, aduce impreuna pe scena transforming show-ului doua bune prietene si impatimite intr-ale transformarilor – Maria Buza si Paula Chirila