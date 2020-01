Stiri pe aceeasi tema

- Ascensiunea vulcanului s-a realizat de cinci membri ai organizatiei "Altitude Expeditions Team", respectiv Bogdan Musteata, Monica Chiriac, Marius Purice, Alin Giura si Ovidiu Popescu. Alpinistii au atins varful vulcanului, sambata, 14 decembrie, la ora locala 10.00. Ojos Del Salado este cel mai inalt…

- Expeditia organizata de Muzeul National al Banatului pe teritoriul kargaz a cartografiat zeci de situri cu structuri arheologice complexe, pentru a compara movile funerare scitice cu cele gasite in Dobrogea.

- Un tanar, de 29 de ani, din comuna Slivilesti, Gorj, a fost reținut aseara de polițiștii din Motru pentru conducere fara permis auto. Barbatul este banuit de savarșirea infracțiunii de conducerea unui autoturism, pe drumurile publice, de catre o persoana care nu deține acest drept. Acesta, cu o zi in…

- Sorina, fetița din Baia de Arama adoptat de o familie de Romani din America, a inceput sa se adapteze in noua familie. Plecarea Sorinei din țara a fost una cu scandal, fiind luata cu forța de la cei doi asistenți maternali care au crescut-o in ultimii șapte ani.

- Un șofer care nu a oprit la semnalul polițiștilor a dat alarma, ceva nu era in regula. Vineri, 15 noiembrie, la ora 17.45, pe D.N. 1, in localitatea Borod din județul Bihor, polițiștii Compartimentului Rutier din cadrul Politiei orasului Alesd au depistat in trafic un tanar de 25 de ani, din municipiul…

- Peste 9,3 milioane de romani s-au prezentat la vot, pentru primul tur de alegeri prezidentiale, pana duminica la ora 21.00, cand s-au inchis urnele in majoritatea sectiilor. Mai raman deschise sectiile din diaspora, in vestul Europei si in America de Nord si America de Sud.

- Apple a oferit recent aprecieri și recompensa inginerilor romani care au semnalat in cursul lunii iulie o problema de securitate ce afecta device-urile sale. Cei doi specialiști IT, parte din comunitatea Digital Nation și activand in prezent in sfera cloud și securitate cibernetica, au descoperit o…