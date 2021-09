Sarbul Dusan Ivkovic, unul dintre cei mai mari antrenori de baschet din istorie, a murit. Tehnicianul a decedat, joi, la varsta de 77 de ani, a anuntat Federatia Sarba de Baschet, potrivit Agerpres . Ivkovic a castigat Campionatul Mondial din Argentina, in 1990, a mai cucerit trei medalii de aur la Europene (1989, 1991, 1995), si argintul la Jocurile de la Seul, in 1988. In perioada 2008-2013, antrenorul nascut la Belgrad, in 1943, a condus echipa Serbiei, castigand titlul continental in 2009. El a mai pregatit echipe de club precum Partizan Belgrad, Radnicki, Vojvodina, PAOK, Panionis, Olympiakos,…