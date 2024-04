Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Londra urmeaza sa impuna noi limite de pariuri, de doar doua lire sterline pe rotire, la aparatele de slot online, informeaza The Guardian, o decizie care ar putea costa companiile de pacanele sute de milioane de lire sterline.

- Buletin de presa La data de 15 februarie 2024, ora 05.40, polițiștii Secției de Poliție Rurala Panciu au depistat in trafic, pe DJ 205E, in comuna Țifești, un autoturism condus de un barbat, care a prezentat la control un permis de conducere provizoriu, eliberat de autoritațile din Marea Britanie. Cu…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a transmis ca Florin Flaugiu, unul dintre cei mai cautați fugari din Europa, a fost prins in Franța și a fost adus astazi in țara. „A aterizat avionul care a venit in țara cu fugarul Florin Flaugiu. Omul era inclus pe lista celor mai cautați fugari din Europa, condamnat…

- Agenții Poliției Naționale Spaniole, in colaborare cu Poliția Locala Deltebre, au reușit sa rețina unul dintre cei mai cautați infractori din Europa in orașul Deltebre (Tarragona). Individul in cauza, cautat intens de autoritațile romane pentru trafic de persoane, trafic de minori și alte infracțiuni…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat vineri, pe Facebook, ca cel mai cautat fugar, Flaugiu Florin, a fost prins si a fost adus in tara. Acesta fusese condamnat la 9 ani si 10 luni pentru proxenetism si trafic de persoane si era inclus pe lista celor mai cautati fugari din Europa.

- Marea Britanie a transmis unui grup de experți ONU fotografii din satelit cu transporturile de marfa din Coreea de Nord catre Rusia și cere o investigație cu privire la tranzacțiile cu arme care incalca sancțiunile internaționale, scrie The Guardian.

- Unsprezece barbati condamnati la inchisoare pentru diverse infractiuni si fugiti din tara au fost adusi, in aceasta saptamana, in Romania, din tari precum Spania, Italia, Marea Britanie, Germania. Intre acestia este un barbat din Bihor, condamnat la opt ani si doua luni de inchisoare pentru un jaf din…