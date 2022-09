Stiri pe aceeasi tema

- Marele jucator de tenis Roger Federer și-a anunțat retragerea din activitate, iar Laver Cup de saptamana viitoare, de la Londra, va fi ultimul sau turneu ATP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- ​Ajuns la 39 de ani, legendarul Roger Federer nu a mai jucat dupa ce a fost eliminat de la Wimbledon 2021, iar joi a anunțat ca se va retrage dupa Laver Cup, competiție la care va face echipa cu Novak Djokovic, Rafael Nadal și Andy Murray.

- Deși organizatorii Laver Cup 2022 au confirmat ca Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer și Andy Murray vor face echipa la competiția organizata in Londra, Nick Kyrgios, finalist la Wimbledon 2022, nu va participa. ​

- Sarbul Novak Djokovici si-a anuntat prezenta la Laver Cup, dar a gresit taggul pe Facebook la Rafael Nadal. Astfel, campionul spaniol a fost tagguit drept o cantareata din Senegal. In postarea de pe Facebook, in care isi anunta prezenta la Laver Cup, Djokovici i-a tagguit pe Rafael Nadal, Roger Federer…

- Sarbul Novak Djokovic va disputa viitoarea editie a competitiei de tenis pe echipe Laver Cup, ce va avea loc anul acesta in perioada 23-25 septembrie la Londra, alaturi de alti trei componenti ai "Big Four", Rafael Nadal, Roger Federer si Andy Murray, care vor forma echipa Europei, informeaza cotidianul…

- Pentru prima oara in ultimele doua decenii, cei doi mari campioni Roger Federer si Serena Williams sunt fara clasament, lipsind din ranking-urile ATP si WTA publicate luni. Roger Federer – 20 de titluri de Mare Slem si Serena Williams – 23 de titluri de Mare Slem sunt absenti din clasamentele ATP si…

- Serena Williams, in varsta de 41 de ani, nu mai apare in clasamentul WTA, dupa ce a pierdut toate punctele, informeaza Agerpres , care preia AFP. Legendara tenismena ocupa locul 1.204 in momentul participarii la Wimbledon. Serena Williams, care are in palmares 23 de turnee de Mare Slem castigate, a…

- Big Four-ul Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer și Andy Murray ar putea juca pentru prima data impreuna pentru aceeași echipa la cea de-a cincea ediție a Laver Cup de la Londra din acest an. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…