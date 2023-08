Stiri pe aceeasi tema

- Trei oameni au murit luni, la Mamaia, in timp ce incearcau sa salveze din valuri o adolescenta in pericol de inec. In spatele tragediei care a indoliat litoralul exista și un erou, scrie Ziarul de Constanța. Este vorba de Dani, tanarul care a reușit sa o recupereze din marea involburata pe fata de 16…

- Apar noi informații despre tragedia din Mamaia, in care trei oameni au murit inecați, incercand sa salveze o fata de 16 ani care a fost luata de curenți. Adolescenta, care acum este internata in spital, este fiica unuia dintre barbații care au decedat.

- Un barbat din Dambovița și-a gasit sfarșitul ieri, 14 august a.c., in valurile Marii Negre, in Stațiunea Mamaia, in timp ce incerca sa salveze de la inec o tanara de doar 16 ani. Deși marea era agitata, iar salvamarii arborasera steagul galben, adolescenta s-a aventurat in apa agitata, dar a fost luata…

- Daca pana acum nimeni nu a fost atacat in Arad, doar cateva pisici cazand prada fiarelor salbatice, de aceasta data o femeie a fost mușcata de mana incercand sa iși salveze animalul de companie.Atacul a avut loc duminica, 13 august 2023, dupa-amiaza, in parcul Mihai Eminescu din municipiul Arad, la…

- Luni a fost o zi neagra pe litoralul romanesc. Patru oameni au murit inecați la Mamaia și o alta a murit in stațiunea Venus. Tot luni, un turist a intrat in apa marii, seara, chiar daca era arborat steagul roșu. A disparut in larg și o misiune de cautare a fost lansata in cursul nopții. El a fost gasit…

- Trei barbați au murit luni inecați pe o plaja din Mamaia, dupa ce au intrat in apa incercand sa salveze o adolescenta de 16 ani luata de valuri. Martorii tragediei au povestit pentru Observator News ca un salvamar a fost și el scos din apa in stare critica și, alaturi de fata de 16 ani a fost resuscitat…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta a fost solicitat sa intervina in statiunea Mamaia in urma unui apel 112.Si a fost un apel tragic. Trei persoane si au pierdut viata azi, 14 august in statiunea Mamaia. Este vorba despre trei barbati: M. A. din Calarasi, B.M. din Olt si T.V.…

- Ploile au facut prapad intr-o comuna din Arad. Zeci de case au fost inundate și un om murit dupa ce a vrut sa-și salveze cainele din curte. In cateva ore s-au strans 100 de litri de apa pe metrul patrat. Ministrul Mediului le-a promis oamenilor ajutoare de la Guvern, dupa ce prefectura va face un bilanț…