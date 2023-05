Potrivit Reuters, Muharrem Ince, unul dintre cei patru candidați la alegerile prezidențiale din Turcia, a anunțat astazi ca se retrage din cursa. Ince era unul dintre cei patru candidați la prezidențiale, alaturi de Erdogan, principalul sau adversar Kemal Kilicdaroglu și Sinan Ogan. Un sondaj recent il plasa pe Erdogan cu peste 5% in urma lui Kilicdaroglu. Muharrem Ince este cel mai bine cunoscut in afara Turciei pentru campania sa energica impotriva președintelui Recep Tayyip Erdogan in scrutinul prezidențial din 2018, potrivit France24. Inaintea alegerilor de duminica, 14 mai, cele șase partide…