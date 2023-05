Unul din cei mai buni ginecologi din Romania a murit subit in timpul garzii

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul zilei de 7 mai 2023. Leii trebuie sa se implice mai mult in discuțiiHoroscopul zilei de 7 mai 2023 spune ca Leii trebuie sa se implice mai mult in discuții și, mai mult decat atat, sa fie sinceri și asumați. Nativii acestei zodii trebuie sa se dedice interacțiunilor pe care le au fara…

- Mai multe explozii au avut loc duminica dimineata devreme in mai multe parti ale peninsulei Crimeea, au anuntat mass-media ruse si ucrainene, relateaza Reuters, citat de news.ro.Baza, un canal Telegram legat de fortele de ordine ruse, a relatat ca Ucraina a lansat mai multe drone spre peninsula,…

- Ginecologul iesean Carmina Schaas a murit in noaptea de vineri spre sambata, 5 spre 6 mai, in timp ce era de garda. Potrivit primelor informații, se pregatea sa asiste o gravida la nastere.

- Partidul Social Democrat a anuntat marti ca va cere in coalitia de guvernare suspendarea temporara a importurilor de produse agro-alimentare din Ucraina. „PSD va solicita in coalitia de guvernare adoptarea unei decizii politice care sa dispuna Guvernului Romaniei sa emita in regim de urgenta un act…

- Poliția de Forntiera a prins, la vama Negru Voda, un ucrainean care incerca sa intre in Romania cu 1.200 de pistoale cu gaz, ambalate in cutii de carton. Barbatul a declarat ca armamentul trebuia transportat pentru o firma din Ucraina. Barbatul de 54 de ani conducea un camion inmatriculat in Ucraina…

- Este a 391-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Ministerul Apararii din Ucraina afirma ca a distrus mai multe rachete de croaziera de tir Kalibr in timp ce erau transportate pe calea ferata, in peninsula Crimeea.

- Oficialii americani au spus miercuri la CNN ca au fost luate deja masuri pentru ca, in eventualul scenariu in care rușii pun totuși mana pe drona, aceasta sa nu le ofere prea multe informații. Drona americana cazuta in Marea Neagra dupa ce a fost harțuita și, potrivit Casei Albe, lovita de un avion…

- Un ucrainean a murit in Romania dupa ce a trecut inot granița alaturi de alți doi conaționali. Cei trei au fost gasiți pe malul raului Tisa de polițiștii de frontiera, informeaza Agerpres.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei, Iulia Stan, a precizat…