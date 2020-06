Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Stelian Ion apreciaza ca decizia CSM de a aviza negativ desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) este ”un moment foarte trist pentru justiția noastra”. El spune ca nu exista prea curând șanse ca justiția sa se îndrepte, cu astfel…

- Victor Ponta reactioneaza la postarea deputatului USR Claudiu Nasui, cel care arata ca liberalii, de cand au preluat puterea, au preluat și oamenii care votau proiectele controversate din perioada lui Liviu Dragnea. Fostul premier sfatuieste USR sa ia exemplul Pro Romania, care ar fi o alternativa…

- Seful USR Bucuresti, Claudiu Nasui, a atras atentia, luni, pe pagina sa de Facebook, ca noua deputati care au votat modificarile Codului Penal facute de liderul PSD Liviu Dragnea sunt azi deputati PNL.

- Claudiu Nasui face o analiza in urma careia reiese ca 9 deputați care au votat Codurile Penale, alaturi de Liviu Dragnea, au trecut acum la PNL. Forum ARIR. Perspective caștigatoare: Cum reconstruim economia ”9 deputați care au votat modificarile codului penal facute de Dragnea sunt azi deputați PNL.…

- Deputatul USR, Claudiu Nasui, arata ca liberalii, de cand au preluat puterea, au preluat și oamenii care votau proiectele controversate din perioada lui Liviu Dragnea. Nasui face o analiza in urma careia reiese ca 9 deputați care au votat Codurile Penale, alaturi de Liviu Dragnea, au trecut acum…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a facut cunoscut, pe pagina sa de Facebook, un fragment de declarație la TV a ministrului Dezvoltarii Ion Ștefan, care arata din nou cum vorbește și gandește un ministru care conduce o instituție cu un buget important. „Ceea ce nu inteleg eu, ceea ce nu inteleg si mi-e…

- Deputatul PNL Florin Roman sustine ca presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, i s-a adresat cu apelativul "dobitocule".Florin Roman a scris pe Facebook ca Marcel Ciolacu, cel care este si presedinte interimar al PSD, i s-a adresat astazi cu apelativul "dobitocule", in mod repetat."A fost formularea…

- Deputatul USR, Cristian Ghinea, a prezentat masurile prevazute in solutia USR de actiune rapida in sprijinul economiei. "Soluția USR de acțiune rapida in sprijinul economiei – 830 lei scutire de impozite pentru orice angajat + 830 ajutor de urgența pentru cei care iși pierd locul de munca…