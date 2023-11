Stiri pe aceeasi tema

- Unu din cinci romani (peste 20%) traia anul trecut in saracie, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS). Cei mai saraci sunt copiii și tinerii cu varsta pana la 24 de ani. Traiul a devenit atat de greu pentru unii incat, ca sa se reziste, apeleaza la organizații caritabile. Reprezentanții…

- Institutul National de Statistica a spus cat a fost salariul mediu net in anul 2022, dar a venit și cu date statistice care arata in ce domeniu s-a caștigat mai bine, dar și ce diferența a fost intre veniturile femeilor și cele ale barbaților. Vedeți in randurile de mai jos și in ce orașe s-au inregistrat…

- Poate te-ai intrebat care sunt orașele din Romania unde se gasesc cele mai ieftine alimente in magazine. A fost realizat chiar și un top in acest sens, cu zonele in care poți trai cu bani mai puțini. Unele orașe menționate te vor surprinde, nu te-ai fi așteptat la asta. Topul orașelor cu alimente ieftine…

- Elevii din Blaj, acces GRATUIT la toate evenimentele sportive in limita a 20% din capacitatea Salii Polivalente Elevii din Blaj, acces GRATUIT la toate evenimentele sportive in limita a 20% din capacitatea Salii Polivalente Primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, a anunțat prin intermediul…

- Deputatul PAS, Radu Marian, a declarat ca pentru prima data, salariul mediu din Republica Moldova l-a depașit pe cel din Federația Rusa. „Nu pretind ca totul e roz in economia țarii, avem in continuare provocari enorme și multe probleme de rezolvat, dar traim un moment simbolic”, a scris parlamentarul.

- Soția lui Kanye West a intrat in atenția poliției, dupa ce mai mulți italieni au alertat autorirațile cu privire la ținuta ei indecenta. Bianca Censori nu a ținut cont de privirile trecatorilor și și-a acoperit.