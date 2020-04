Stiri pe aceeasi tema

- Ponderea cheltuielilor cu transportul rutier in prețul final este de 0,3% la carne, 0,4% in cazul conservelor, 0,5% la produsele de panificație, paste fainoase și lactate, 0,9% la hartie igienica, fructe și legume, 1% la faina și 3,7% in cazul apei imbuteliate, anunța UNTRR, anunța MEDIAFAX.Uniunea…

- Pandemia de coronavirus a dus la scaderea, in medie, cu 15%-30% a transportului rutier international de marfuri efectuat de firmele romanesti, iar efectele se vor vedea in 3-4 saptamani, cand peste jumatate dintre companiile de transport rutier din Romania isi vor declara insolventa, potrivit estimarilor…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita Guvernului asigurarea de facilitati suplimentare pentru soferii profesionisti in zonele aglomerate, in special in cadrul punctelor de trecere a frontierei, pentru a limita riscul de infectie cu Covid - 19, potrivit Agerpres.Prin…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) atrage atentia ca firmele de transport rutier din Romania vor fi grav afectate din cauza epidemiei cu noul coronavirus (COVID - 19).

- ​Epidemia COVID - 19 din Italia a dus la scaderea în medie cu 15% a transportului rutier internațional de marfuri efectuat de firmele românești, susține Uniunea Naționalã a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR). La transport persoane, scaderea este de pâna la 100%…

- Epidemia de coronavirus din Italia a paralizat activitateatransportatorilor rutieri catre aceasta țara, iar la nivelglobal, exista scaderi de 15 % din transportul de marfuri. UniuneaNaționala a Transportatorilor Rutieri cere Guvernului compensațiifinanciare și reduceri fiscale pentru a-și putea redresaactivitatea.„Astfel,…

- Transportul rutier international de marfuri efectuat de firmele romanesti pe relatia cu Italia s-a redus, in medie, cu 15%, ca urmare a epidemiei de coronavirus, in timp ce in cazul transportului de persoane scaderea este de pana la 100%, arata datele Uniunii Nationale a Transportatorilor Rutieri din…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita Autoritatii de Supraveghere Financiara masuri de crestere a concurentei pe piata RCA prin impunerea unei cote minime de piata pentru companiile de asigurari. "UNTRR solicita ca masura de introducere a unui tarif de referinta…