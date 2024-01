Stiri pe aceeasi tema

- EGIPT De la 410 euro/persoana Vezi Aici DUBAI De la 815 euro/persoana Vezi Aici THAILANDA De la 1625 euro/persoana Vezi Aici MAURITIUS De la 1305 euro/persoana MALDIVE De la 1480 euro/persoana Vezi Aici Pentru rezervari si detalii, va asteptam la sediul agentiei Mara International Tour din Bd. Unirii…

- Pentru rezervari si detalii, va asteptam la sediul agentiei Mara International Tour din Bd. Unirii nr. 5, Baia Mare (vis a vis de magazinul Maramuresul) sau ne puteti contacta telefonic la 0262.221.038/ 0744.380.184 , pe email, la adresa [email protected], pe pagina de Facebook www.facebook.com…

- PLECARI SAPTAMANALE DIN CLUJ IN PERIOADA 5.01-22.03.2024 Vezi Aici Servicii Bilet de avion + 1 bagaj de mana de 10 kg si un bagaj de cala 20 kg / pers Transfer aeroport – Hotel – aeroport, cu autocare moderne si climatizate Cazare 2 nopti in Abu Dhabi – hotel de 4* cu mic dejun Cazare 5 nopti in Dubai…

- PLECARI SAPTAMANALE DIN CLUJ IN PERIOADA 5.01-22.03.2024 Vezi Aici Servicii – Bilet de avion + 1 bagaj de mana de 10 kg si un bagaj de cala 20 kg / pers; – Transfer aeroport – Hotel – aeroport, cu autocare moderne si climatizate; – Cazare 2 nopti in Abu Dhabi – hotel de 4* cu mic dejun; – Cazare 5 nopti…

- Vezi Aici Peninsula Halkidiki face parte din regiunea Macedonia, care se afla in partea de nord a Greciei, in sud-estul orasului Salonic. Forma sa distincta data de cele trei peninsule, sau “picioare” cum le numesc localnicii:Kassandra, Sithonia si Athos te duc cu gandul la un trident care strapunge…

- Plecari din Cluj in decembrie si de Revelion ANTALYA – REVELION Plecari: 29.12.2023 sejur 5 nopti Pret de la 445 euro/persoana VEZI AICI EGIPT Plecari: sambata si duminica in luna decembrie 2023 (sejur 7,8,14 si 21 nopti) Pret de la 375 euro/persoana ABU DHABI Plecari: 1,8,15 si 22 decembrie 2023…

- PLECARI saptamanele DIN CLUJ in perioada 5.01-29.03.2024 Servicii Incluse: • Bilet de avion + 1 bagaj de mana de 10 kg si un bagaj de cala 20 kg / pers • Transfer aeroport – hotel – aeroport; cu autocare moderne si climatizate • Cazare 2 nopti in Abu Dhabi –City Season Al Hamra 4* cu mic dejun • Cazare…

- REVELION 2024 Plecari cu avionul din Cluj Dubai Plecare 29. 12. 2o23 Pret de la 1070 euro/ persoana 7 nopti Detalii Aici Egipt Plecare 30. 12. 2023 Pret de la 624 euro/persoana All inclusive -7 nopti Detalii Aici ANTALYA Plecare 29.12.2023 Pret de la 419 euro/persoana All Inclusive – 7nopti Detalii…