„UNTOLD de Craiova“ are organizator. Se umple stadionul „Ion Oblemenco“?

Stiri pe aceeasi tema

- Complexul sportiv care va lua locul stadionului „Tineretului“ din Craiova va ieși de sub „tipar“ in acest an. Este vorba de proiectul tehnic al arenei multifuncționale care urmeaza sa se construiasca in locul stadionului de legenda al fotbalului craiovean, inaugurat in urma cu 90 de ani. Consiliul Județean…

- A costat cat o garsoniera, dar acum craiovenii se pot ușura intr-un mod civilizat intr-o toaleta smart. Aceasta a fost amplasata in parcul de la Casa Baniei, in imediata vecinatate a unui loc de joaca. Mai precis, aceasta a fost așezata la capatul aleii care pleaca din bulevardul Știrbei Voda și ajunge…

- Cat va costa biletul la festivalul „UNTOLD de Craiova“. Opera Romana Craiova si-a facut deja un calcul in privinta incasarilor de pe urma megafestivalului care va avea loc la sfarsitul lui august, pe stadionul „Ion Oblemenco“. Institutia a inaintat primariei o nota de fundamentare pentru rectificarea…

- „UNTOLD de Craiova“, megafestivalul care ar urma sa aiba loc la sfarsitul lunii august, pe stadionul „Ion Oblemenco“, isi va afla curand organizatorii. La licitatia demarata de Opera Romana Craiova pentru achizitionarea serviciilor de organizare si promovare a evenimentului denumit „Craiova IntenCity”…

- Consiliul Judetean (CJ) Dolj a marit serios miza proiectarii noului complex sportiv care se va construi in locul stadionului „Tineretului“. Arena de legenda a fotbalului craiovean va fi pusa la pamant in acest an, pentru a face loc unei sali multifunctionale cu peste 6.500 de locuri, zone comerciale…

- Opera Romana cere un milion de lei pentru UNTOLD Craiova. Dupa cum a anuntat, vineri, Gazeta de Sud , la sfarsitul lunii august Craiova va fi gazda unui festival international de proportii, de genul Untold Cluj-Napoca. Scena va fi amplasata pe stadionul „Ion Oblemenco“, iar genul muzical va fi diferit…

- Atribuirea s a facut prin procedura simplificata, valoarea contractului fiind de 131.000 de lei. Firma castigatoare este Dac Technology, din Bucuresti. In Sectiunea Document puteti consulta anuntul de atribuire. Compania Nationala Administrarea Porturilor Maritime SA Constanta a atribuit companiei bucurestene…

- Drumul perimetral al Aeroportului Craiova. La Aeroportul International Craiova se lucreaza deja la realizarea drumului perimetral. Lucrarile fac parte dintr-un proiect cu fonduri europene privind securizarea completa (outdoor-indoor) a aeroportului din Banie, care presupune, pe langa o serie de lucrari,…