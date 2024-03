Stiri pe aceeasi tema

- UNTOLD, unul dintre cele mai mari festivaluri din lume, se pregatește sa-și deschida porțile universului magic in perioada 8-11 august pentru sutele de mii de fani din intreaga lume, pentru care organizatorii pregatesc noi experiențe memorabile.

- Un barbat care tranzita municipiul Turda, județul Cluj, a oprit mașina in drum și a urinat pe un stalp, ziua in amiaza mare. Scena a fost fotografiata de un șofer șocat pe strada Gheorghe Barițiu, din Turda. Mașina a fost trasa ușor pe un trotuar, dar acolo este numai o banda pe sens, iar șoferul…

- Organizatorii festivalului craiovean IntenCity au resuscitat pagina de Facebook a evenimentului in urma cu cateva zile, dupa ce din luna octombrie a anului trecut fusese lasata de izbeliste. Iar dupa atatea luni de asteptare au anuntat doar zilele in care va avea loc evenimentul si au pus in vanzare…

- Procesul in care cunoscutul trapper, Gheboasa, pe numele real Gabriel Gavris, a contestat amenda primit pentru ca a injurat pe scena festivalului Untold a avut, in 31 ianuarie, primul termen la Judectoria Cluj-Napoca. Atat cele doua avocate, angajate de Gheboasa, cat si consilierul juridic al Jandarmeriei,…

- Nelu Vlad, liderul formației Azur, traverseaza momente dificile, fiind diagnosticat cu o boala grava, dupa ce i s-a facut rau chiar in timpul unui spectacol. Cantarețul in varsta de 73 ani este internat la spitalul din Cluj dupa ce i s-a facut rau la spectacol, unde și-a pierdut echilibrul și vederea,…