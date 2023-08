Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare vara, in Cluj-Napoca, sute de mii de fani scriu impreuna un nou capitol din cea mai frumoasa experiența de festival. In acest an, taramul magic UNTOLD iși va deschide porțile in perioada 3-6 august, pentru cei mai mari artiști naționali și internaționali. Experiența de pe Cluj-Arena va fi…

- In fiecare vara, in Cluj-Napoca, sute de mii de fani scriu impreuna un nou capitol din cea mai frumoasa experiența de festival. In acest an, taramul magic UNTOLD iși va deschide porțile in perioada 3-6 august, pentru cei mai mari artiști naționali și internaționali. Experiența de pe Cluj-Arena va fi…

- Artiști noi la UNTOLD 2023: Eric Prydz, Bebe Rexha, Ava Max, Ferg, French Montana, WizTheMc vin in premiera in Romania Cea mai intensa ediție UNTOLD de pana acum vine cu un line-up pe masura. Bebe Rexha, French Montana, Ava Max și Eric Prydz sunt doar cateva dintre numele care vin pentru prima data…

- Bebe Rexha, French Montana, Ava Max și Eric Prydz sunt doar cateva dintre numele care vin pentru prima data in Romania, la UNTOLD Cea mai intensa ediție UNTOLD de pana acum vine cu un line-up pe masura. Bebe Rexha, French Montana, Ava Max și Eric Prydz sunt doar cateva dintre numele care vin pentru…

- Cea mai intensa ediție UNTOLD de pana acum vine cu un line-up pe masura. Bebe Rexha, French Montana, Ava Max și Eric Prydz sunt doar cateva dintre numele care vin pentru prima data in Romania, la UNTOLD. In line-up-ul ediției din acest an mai urca: FERG, WizTheMc, Years & Years, Alok, Topic, Zhu, Steve…

- Cea mai intensa ediție UNTOLD de pana acum vine cu un line-up pe masura. Bebe Rexha, French Montana, Ava Max și Eric Prydz sunt doar cateva dintre numele care vin pentru prima data in Romania, la UNTOLD. In line-up-ul ediției din acest an mai urca: FERG, WizTheMc, Years & Years, Alok, Topic, Zhu,…

- Cea mai intensa editie UNTOLD de pana acum vine cu un line up pe masura. Bebe Rexha, French Montana, Ava Max si Eric Prydz sunt doar cateva dintre numele care vin pentru prima data in Romania, la UNTOLD. In line up ul editiei din acest an mai urca: FERG, WizTheMc, Years amp; Years, Alok, Topic, Zhu,…

- Cea mai intensa ediție UNTOLD de pana acum vine cu un line-up pe masura. Bebe Rexha, French Montana, Ava Max și Eric Prydz sunt doar cateva dintre numele care vin pentru prima data in Romania, la UNTOLD. In line-up-ul ediției din acest an mai urca: FERG, WizTheMc, Years & Years, Alok, Topic, Zhu, Steve…