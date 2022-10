unteatru caută povești din București pentru Harta Colecționarului de amintiri: Episodul #Ferestre Un demers participativ care deseneaza o altfel de harta a orașului, prin poveștile spuse de oamenii care-l locuiesc, Harta Colecționarului de amintiri lanseaza un nou apel de inscrieri adresat bucureștenilor. Episodul #Ferestre invita povestitorii sa impartașeasca amintiri petrecute in spații interioare – case și apartamente din capitala, prin completarea formularului de aplicație , pana pe 9 octombrie. Adaptarile artistice ale celor mai bune povești vor colora harta afectiva disponibila online, iar cateva dintre acestea vor sta la baza unor performance-uri susținute de artiștii unteatru in aceasta… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- MASS, cel mai recent spectacol semnat de regizorii Andrei și Andreea Grosu, se va juca in premiera la unteatru – duminica, pe 25 septembrie, de la orele 17:00 și 20:00. Spectacolul este o coproducție unteatru și Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu și ii are in distribuție pe Ofelia Popii, Mihaela…

- Al V-lea eveniment din seria «lene si literatura» are loc miercuri, in Muzeul Literaturii Romane, din cadrul Casei Muzeelor din Iasi. Episodul din aceasta luna este centrat asupra scriitoarei si jurnalistei Sofia Nadejde. Luiza Cupceac va performa pe durata intregii zile de vizita la muzeu, iar publicul…

- Ce cauta domnul Simion la liceul Lazar? „Domnul Simion cauta la «Lazar» exact ceea ce cauta oricare alt politician la «Lazar». Atata timp cat tradiția aceasta exista și oamenii politici iți solicita așa ceva, atata timp cat nu exista un consens la nivel societal pentru a se renunța la astfel de tradiții,…

- Puterea de la București este intr-o ofensiva diplomatica pentru a primi sprijin de la cat mai multe state pentru primirea in Spațiul Schengen, fiind incercata bifarea acestui obiectiv in 2022.

- Alexandru Gazdac a fost impușcat de 6 ori de polițiști acum doi ani și a decedat in urma ranilor. Libertatea a refacut firul evenimentelor din acea noapte și continua seria printr-un episod despre intervenția forțelor de ordine și pregatirea acestora in situații in care au de-a face cu o persoana cu…

- O clujeanca se lupta cu obrazul gros al Poliției Locale din București, dupa ce i-au blocat roata și refuza sa vina sa ridice dispozitivul, pentru a-și putea continua drumul. Șoferița, neagra de furie, a ajuns sa sune la 112, la Poliția Naționala, pentru a-i pune la punct pe ”localii” din Sectorul 4,…

- Ajungem MARI incepe recrutarea de voluntari pentru copiii din centrele de plasament din toata țara. Termenul limita pentru inscrieri este 20 septembrie. In Dolj, se cauta 35 de voluntari pentru a lucra cu copiii din centrele de plasament. Copiii din centrele de plasament au nevoie ca de aer de oameni…

- Vacanțele Muzicale Piatra-Neamț continua cu doua concerte pentru seara de 5 iulie. Primul va avea loc de la ora 18, in sala „Calistrat Hogaș” a Consiliului Județean Neamț – recitalul „Viola fantasia” cu Lucian Morariu la viola și Viniciu Moroianu la pian. Concertul obișnuit al serii este programat de…