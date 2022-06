UNODC: Consumul mondial de droguri a crescut cu 25% în zece ani! Biroul ONU pentru Droguri și Criminalitate (Un Office for Drugs and Crime – UNODC) și-a publicat raportul anual din care reiese ca, in zece ani, numarul dependenților de droguri a crescut, la nivel global, cu 25%, potrivit propriei anchete, transmite Euronews. Conform aceluiași raport, nu este o simpla creștere a consumului de heroina, dar de asemenea este un nivel record de fabricare a cocainei, respectiv aproximativ doua mii de tone. Dupa o scadere de moment in 2014, producția s-a dublat. Cocaina alimenteaza mai ales piețele europene și nord-americane. Pentru prima data, ancheta UNODC a putut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

