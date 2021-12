Fiica cea mare a astronautului Alan Shepard, primul american care a ajuns in spatiu, a efectuat la randul sau o calatorie similara, sambata, la 60 de ani dupa tatal ei, la bordul rachetei companiei Blue Origin dezvoltata de Jeff Bezos, potrivit Reuters. Laura Shepard Churchley, in varsta de 74 de ani, care era eleva la momentul la care tatal ei a ajuns pentru prima data in spatiu, in 1961, s-a numarat printre cei sase pasageri aflati la bordul capsulei din varful rachetei denumita ”New Shepard”, in onoarea astronautului Alan Shepard – care a decolat si a aterizat decolat dintr-o zona de lansare…