Universitățile afgane aproape goale în prima zi a anului școlar, după ce talibanii au impus noi reguli Universitațile din Kabul erau aproape goale în prima zi a anului școlar afgan, dupa impunerea de noi reguli de catre liderii talibanilor, scrie digitaljournal.com. Deși au promis reguli mai blânde decât în ​​timpul guvernarii anterioare (din 1996-2001), când femeilor din Afganistan li s-a interzis învațamântul superior, de aceasta data, gruparea islamista a permis femeilor sa urmeze învațamântul superior, dar au fost impuse o serie de restricții privind îmbracamintea și șibertatea d emișcare.

