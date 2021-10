Universitatea Transilvania acordă cazare gratuită şi burse pentru studenţii care se vaccinează Studenții Universitații Transilvania din Brașov care se cazea za in camine vor beneficia de gratuitate și de burse speciale, daca prezinta certificatul de vaccinare. Universitatea Transilvania Brasov (UniTBv) a decis o serie de masuri de stimulare a studentilor pentru a se vaccina impotriva COVID-19, a declarat, luni, rectorul institutiei de invatamant superior, dr. Vasile Abrudan, care a mentionat, totodata, ca este prea devreme sa avanseze cifre in legatura cu procentul de studenti care au ales sa se imunizeze. „In septembrie, am decis ca toti cei care se vaccinau pana la sfarsitul lunii sa… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

