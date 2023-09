Universitatea Ovidius din Constanta: Conferinta de incheiere a proiectului romano-norvegian de antreprenoriat sustenabil - SUSTENT

Stiri pe aceeasi tema

- Facultatea de Drept si Stiinte Administrative FDSA din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta UOC organizeaza, in perioada 7 9 septembrie 2023, cea de a doua editie a Scolii de vara Ovidius Summer Law School 2023. Facultatea de Drept si Stiinte Administrative FDSA din cadrul Universitatii Ovidius…

- In perioada septembrie octombrie 2023, 31 de studenti si cadre didactice de la Facultatea de Arte a Universitatii Ovidius din Constanta UOC vor expune o serie de lucrari in cadrul proiectului "Imago Mundi Cartografii, practici artistice, reprezentari ale comunitatii si ale teritoriului". In perioada…

- Proiectul cultural-artistic “Seri de Teatru și Muzica la Pontul Euxin” iși incepe a cincea ediție sambata, la ora 21:00, cu piesa “Prima data”, transmite Asociația pentru tineri și copii Art Theatre intr-un comunicat de presa. Startul proiectului organizat de Art Theatre impreuna cu Universitatea Ovidius…

- Institutul pentru Nanotehnologii si Surse Alternative de Energie INSAE din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta UOC gazduieste luni, 21 august 2023, o delegatie formata din antreprenori si investitori din Finlanda. Institutul pentru Nanotehnologii si Surse Alternative de Energie INSAE din cadrul…

- Compania Energocom anunța despre rambursarea integrala a celei de-a doua tranșe in valoare de 200 mil. de euro din imprumutul contractat de la Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), scrie Deschide.md . „Transa respectiva fost accesata la inceputul anului, fiind scadenta in octombrie…

- ISU Dobrogea a emis o avertizare RO alert pentru judetul Constanta.Meteorologii au emis un cod portocaliu ce vizeaza si municipiul Constanta. Vor fi intensificari ale vantului de peste 70 80 km h, descarcari electrice, grindina, averse torentiale, care vor acumula peste 15 20 l mp. Perioada de manifestare…

- Universitatea Ovidius din Constanta UOC a participat, recent, la cea de a treia intalnire transnationala din cadrul proiectului Eco Digital Literacy and Citizenship for Our Planet and Future Digital Waste , care a avut loc la Paris, in Franta."In cadrul intalnirii am evaluat stadiul activitatilor desfasurate…

- Universitatea Ovidius din Constanta UOC , prin Facultatea de Educatie Fizica si Sport FEFS , a participat, in perioada 9 10 iunie 2023, la cea de a doua intalnire transnationala din cadrul proiectului Practical Learning to Advance Youngsters in Sport PLAYS , care a avut loc la Eindhoven, in Tarile de…