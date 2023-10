Stiri pe aceeasi tema

- DELEGARE DE “GALA”… Arbitrul Ovidiu Mihai Artene a primit o delegare de lux, in grupele Ligii Campionilor. In varsta de 45 de ani, Artene a fost trimis la meciul dintre Newcastle și PSG, care se va disputa miercuri, de la ora 22:00. Dupa ce s-a aflat la tușa la meciurile dintre FC Copenhaga (Danemarca)…

- CSM Bucuresti a surclasat-o fara drept de apel pe IK Savehof, cu scorul de 41-26, duminica, in deplasare, in timp ce CS Rapid Bucuresti a terminat la egalitate cu formatia maghiara FTC Rail Cargo Hungaria, scor 24-24, sambata seara, in grupele Ligii Campionilor la handbal feminin. CSM București s-a…

- Tehnicianul Carlo Ancelotti a declarat, marti, intr-o conferinta de presa sustinuta inaintea meciului cu Union Berlin, din Liga Campionilor, ca Manchester City este "favorita" pentru castigarea acestei competitii, potrivit news.ro."Au o echipa care i-a ajutat sa castige Liga Campionilor anul trecut…

- Deși dupa 20 de minute scorul era 0-0, AC Milan a dominat-o categoric pe Newcastle in prima jumatate a primei reprize pe San Siro, in grupele Ligii Campionilor. La doar a doua apariție a lui Newcastle in Liga Campionilor și prima dupa o pauza de 20 de ani, „cotofenele” nu au existat pe teren in prima…

- CS Rapid Bucuresti a invins echipa poloneza MKS Zaglebie Lubin, cu scorul de 26-25 (12-15), sambata seara, in Sala Polivalenta din Capitala, intr-un meci din Grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin.

- Patru brigazi romanesti de arbitri, conduse de Radu Petrescu, Istvan Kovacs, in Liga Campionilor, de Horatiu Fesnic in Europa League si de Andrei Chivulete in Europa Conference League, au fost delegate la meciuri din turul al treilea preliminar al cupelor europene la fotbal, potrivit site-ului UEFA.Petrescu…

- Liga Campionilor programeaza la mijlocul acestei saptamani primele meciuri din faza turului doi preliminar. Pe Betano, cu Bet Builder activat, se poate ajunge la o cota cumulata de peste 40 pe doar trei meciuri. Ce este Bet Builder? Cu opțiunea de pariere Bet Builder pot fi combinate mai multe pariuri…

- Mijlocașul roman Alexandru Cicaldau (26 de ani) a fost lasat in afara efectivului de 25 de jucatori, cu care Galatasaray va aborda preliminariie Ligii Campionilor. In schimb, Olimpiu Moruțan (24), care s-a remarcat in cantonamentul din Austria, a prins lista alcatuita de antrenorul Okan Buruk. Galatasaray…