- Fundația pentru o Societate Deschisa a lui George Soros iși va inchide biroul din Budapesta și se va muta in Berlin, a anunțat marți organizația, motivul fiind situația legala și politica ostila din Ungaria, transmite Reuters.

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat luni ca principala sarcina a noului guvern va fi sa pastreze intacte securitatea si cultura crestina a Ungariei, scrie Reuters. „Principala sarcina a noului guvern va fi prezervarea securitatii si culturii crestine a Ungariei”, a declarat Orban intr-o conferinta…

- Rectorul Universitații Central Europene, Michael Ignatieff, a declarat pentru Reuters ca universitatea fondata de George Soros continua sa opereze in Budapesta, in ciuda legii invațamantului superior care se refera la CEU și la legea transparenței ONG-ului.

- Premierul ungar Viktor Orban i-a adus lui George Soros, un miliardar american nascut in Ungaria, o multime de invinuiri si a fortat adoptarea unei legislatii care reprima organizatiile neguvernamentale, asa numitele legi 'Stop Soros', criticate pe plan international. Site-ul maghiar de stiri 444.hu…

- ALEGERI UNGARIA Portalul de stiri Origo a publicat vineri un articol potrivit caruia o retea online de activisti, presupus finantata de miliardarul american George Soros, incearca "sa pirateze" alegerile generale din Ungaria prin eludarea regulilor de campanie, informeaza MTI. Potrivit…